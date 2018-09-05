Ещё
В Тверской области Россельхознадзор заставил собственника земли убрать свалку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тверской области Россельхознадзор заставил собственника земли убрать свалку 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Нарушение земельного законодательства было выявлено Управлением Россельхознадзора по Тверской области еще в январе текущего года. На земельном участке сельхозназначения в районе деревни Никольское Письяковского сельского поселения Кашинского района, принадлежащем ООО «Агрорезерв», обнаружено механическое загрязнение почвы, а именно свалка.
В ходе проведенного осмотра земель выявлено, что около 1 га земель заняты ломом бетонных изделий, отходами корчевания пней, а также отходами малоценной древесины — ветвями, вершинами деревьев, щепой. Все это лежало в виде куч.
По результатам проведенного контрольно-надзорного мероприятия ООО «Агрорезерв» было назначено административное наказание и выдано предписание об устранении нарушения.
В июле установлено, что требования предписания исполнены, загрязнение земель устранено.
tvernews.ru: последние новости
В Тверской области руководитель МУПа заплатит 10 тысяч рублей за нарушения при эксплуатации свалки 21-летнюю жительницу Тверской области избили и утопили в Санкт-Петербурге За взятку в 1000 рублей сотрудник УФСИН выплатит штраф 270 000
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров допустил войну с США606
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге38
Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей158
Художница полностью оголилась в христианской святыне128
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете25
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
08:23
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
Новости Москвы
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
03:27
Трамп прокомментировал сообщения о приказе убить Асада
В мире
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
11:49
Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
В мире Криминал
00:32
Художница полностью оголилась в христианской святыне
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение