В Тверской области Россельхознадзор заставил собственника земли убрать свалку

Нарушение земельного законодательства было выявлено Управлением Россельхознадзора по Тверской области еще в январе текущего года. На земельном участке сельхозназначения в районе деревни Никольское Письяковского сельского поселения Кашинского района, принадлежащем ООО «Агрорезерв», обнаружено механическое загрязнение почвы, а именно свалка.

В ходе проведенного осмотра земель выявлено, что около 1 га земель заняты ломом бетонных изделий, отходами корчевания пней, а также отходами малоценной древесины — ветвями, вершинами деревьев, щепой. Все это лежало в виде куч.

По результатам проведенного контрольно-надзорного мероприятия ООО «Агрорезерв» было назначено административное наказание и выдано предписание об устранении нарушения.

В июле установлено, что требования предписания исполнены, загрязнение земель устранено.