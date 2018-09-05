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Свалку в Некрасовке рекультивируют в течение года
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Свалку в Некрасовке рекультивируют в течение года 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Полигон твердых бытовых отходов «Некрасовка» ждет рекультивация.
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
— По поводу свалки. Конечно, ее надо рекультивировать, — заявил мэр. — В течение года рекультивацию полностью закончим.
Согласно планируемому проекту на месте полигона ТБО в Некрасовке появится рекреационная зона с местами отдыха для детей и взрослых, прогулочными дорожками, площадками для активного отдыха, детскими площадками и зонами для пикника.
Полигон ТБО «Некрасовка» начал принимать мусор в 1997 году и официально прекратил прием отходов в 2000 году, после этого туда вывозили лишь строительный мусор. Свалка была законсервирована в 2010 году, а в 2014 году мэр города поручил начать ее рекультивацию.
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