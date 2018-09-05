Свалку в Некрасовке рекультивируют в течение года

Полигон твердых бытовых отходов «Некрасовка» ждет рекультивация.

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

— По поводу свалки. Конечно, ее надо рекультивировать, — заявил мэр. — В течение года рекультивацию полностью закончим.

Согласно планируемому проекту на месте полигона ТБО в Некрасовке появится рекреационная зона с местами отдыха для детей и взрослых, прогулочными дорожками, площадками для активного отдыха, детскими площадками и зонами для пикника.

Полигон ТБО «Некрасовка» начал принимать мусор в 1997 году и официально прекратил прием отходов в 2000 году, после этого туда вывозили лишь строительный мусор. Свалка была законсервирована в 2010 году, а в 2014 году мэр города поручил начать ее рекультивацию.