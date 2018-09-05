Ещё
Росприродназдор проверяет данные о нефтяном пятне на Байкале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росприродназдор проверяет данные о нефтяном пятне на Байкале 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Росприроднадзор проверяет информацию о нефтяном пятне на Байкале в районе поселка Листвянка. О его появлении сообщили местные жители, передает «МИР 24».
Источником загрязнения могли стать подсланевые, то есть — загрязненные нефтепродуктами воды. Они были намеренно или случайно слиты с одного из кораблей.
Руководитель Байкальского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Петров сообщил, что к моменту приезда на предполагаемое место происшествия специалистов ведомства пятно исчезло. Петров предположил, что его, возможно, разогнало ветром, поскольку на озере был шторм.
Глава управления добавил что сотрудники Росприроднадзора продолжают опрос очевидцев и занимаются сбором дополнительной информации. Размеры пятна установить не удалось, поскольку показания жителей сильно разнятся.
Запросы о проверке инцидента были направлены и в другие ведомства. Так, вместе с сотрудниками природоохранного ведомства на озеро прибыли представители органов внутренних дел для установления виновных лиц.
Экологи отмечают, что в последнее годы самый большой пресный водоем на планете серьезно страдает от загрязнения. Волонтеры находят на дне озера огромные залежи разнообразного мусора, от рыболовных снастей до автомобилей и тракторов. Специалисты отмечают, что в результате загрязнения под угрозой оказались уникальные животные — эндемики Байкала, которые способствуют очищению воды.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Новая установка «Евро+» на НПЗ в Капотне снизит вредные выбросы Климатический форум городов во второй раз проведет Москва Обзор прессы: Минприроды ополчилось на воздушные шарики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Идет война, мы должны защищаться»333
Максаковой дали 72 часа91
«То ли взорвали, то ли сбили»130
Над Луганском нависла угроза166
Еще удар: на Урале произошло второе ЧП5
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
01:05
«Идет война, мы должны защищаться»
Армия Статьи
00:48
РФ выступила с требованием по убийству Захарченко
Политика
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
00:47
Украина отказалась почтить память Захарченко
В мире
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
08:23
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
Новости Москвы
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение