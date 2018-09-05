Росприродназдор проверяет данные о нефтяном пятне на Байкале

Росприроднадзор проверяет информацию о нефтяном пятне на Байкале в районе поселка Листвянка. О его появлении сообщили местные жители, передает «МИР 24».

Источником загрязнения могли стать подсланевые, то есть — загрязненные нефтепродуктами воды. Они были намеренно или случайно слиты с одного из кораблей.

Руководитель Байкальского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Петров сообщил, что к моменту приезда на предполагаемое место происшествия специалистов ведомства пятно исчезло. Петров предположил, что его, возможно, разогнало ветром, поскольку на озере был шторм.

Глава управления добавил что сотрудники Росприроднадзора продолжают опрос очевидцев и занимаются сбором дополнительной информации. Размеры пятна установить не удалось, поскольку показания жителей сильно разнятся.

Запросы о проверке инцидента были направлены и в другие ведомства. Так, вместе с сотрудниками природоохранного ведомства на озеро прибыли представители органов внутренних дел для установления виновных лиц.

Экологи отмечают, что в последнее годы самый большой пресный водоем на планете серьезно страдает от загрязнения. Волонтеры находят на дне озера огромные залежи разнообразного мусора, от рыболовных снастей до автомобилей и тракторов. Специалисты отмечают, что в результате загрязнения под угрозой оказались уникальные животные — эндемики Байкала, которые способствуют очищению воды.

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