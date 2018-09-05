В бухте Владивостока произошел масштабный разлив нефти

Нефть разлилась на 4 тыс. кв.м. в бухте Владивостока

Разлив нефтепродуктов произошел в бухте Золотой Рог в столице Приморья. Загрязнение охватило четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщил «Интерфакс».

Масштабный разлив продуктов нефти в акватории бухты Золотой Рог ликвидировали силами «Морспасслужбы». Тонкая радужная пленка покрывала территорию от причала № 12 до причала нефтебазы ТОФ № 61.

Общая площадь загрязнения составила четыре тысячи квадратных метров. Разлив устраняли с помощью высокоскоростного катера, спецоборудования для локализации и устранения нефти.

Специалисты использовали сорбенты, чтобы избавиться от нефти.