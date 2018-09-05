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Миприроды РФ: в Оке под Рязанью выявили критический уровень загрязненности
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Миприроды РФ: в Оке под Рязанью выявили критический уровень загрязненности 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Специалисты минприроды выявили в Оке критический уровень загрязненности воды нитритным азотом. Об этом говорится в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 году». Критический уровень загрязненности воды нитритным азотом сохранялся по течению реки на территории Рязанской области, где концентрации воды снижались от Рязани до Касимова: среднегодовые — от 8 до 3 ПДК, максимальные — от 40 до 15 ПДК.
Кроме того, зафиксированы единичные случаи загрязненности воды метанолом, в концентрациях от 1 до 2 ПДК на участках реки в районе Рязани.
В притоках Оки преобладают «грязные» воды. Содержание легкоокисляемых органических веществ, нитритного и аммонийного азота, реже органических веществ достигает критического уровня загрязненности воды, в основном, в притоках,
протекающих по территориям Московской и Тульской областей, а также в отдельных водотоках Рязанской области.
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