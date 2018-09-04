В Тверской области руководитель МУПа заплатит 10 тысяч рублей за нарушения при эксплуатации свалки

Прокуратурой Бельского района совместно с представителем филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области » провели проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отходами.

Установлено, что при эксплуатации свалки твердых бытовых отходов Бельским МУП «Новатор» не соблюдаются требования СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»: отсутствуют функциональное зонирование свалки, участок не разделен на административно-хозяйственную и производственную зоны, складирование отходов производится без учета класса опасности, допускается складирование отходов за ограждением, имеется очаги тления мусора, отсутствует система нагорных канав и дождевая канализация.

По результатам проверки прокурором района в Бельский районный суд направлено исковое заявление об обязании МУП «Новатор» устранить выявленные нарушения, которое судом рассмотрено и удовлетворено.

В отношении руководителя МУП «Новатор» возбуждено дело об административном правонарушении, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает Прокуратура Тверской области.