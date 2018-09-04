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Праздник Трех Спасов отметили в «Лосином острове»
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Праздник Трех Спасов отметили в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Праздничные программы состоялись в двух экологических центрах национального парка.
В экологических центрах «Русский быт» московской части парка и подмосковном «Чаепитие в Мытищах» в воскресенье, 26 августа, отметили праздник, посвященный Трем Спасам — Яблочному, Медовому, Ореховому.
Гости экологических центров участвовали в познавательных экскурсиях по музеям, веселых играх и мастер-классах по изготовлению уникальных поделок из природных материалов.
Завершились праздники угощением вкусной выпечкой и сладостями с ароматным чаем из настоящего самовара.
Как отметили организаторы, москвичам и подмосковным жителям очень понравились программы. Многие посетители уже не первый раз приходят в экологические парки и стали завсегдатаями «Лосиного острова».
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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