Праздник Трех Спасов отметили в «Лосином острове»

Праздничные программы состоялись в двух экологических центрах национального парка.

В экологических центрах «Русский быт» московской части парка и подмосковном «Чаепитие в Мытищах » в воскресенье, 26 августа, отметили праздник, посвященный Трем Спасам — Яблочному, Медовому, Ореховому.

Гости экологических центров участвовали в познавательных экскурсиях по музеям, веселых играх и мастер-классах по изготовлению уникальных поделок из природных материалов.

Завершились праздники угощением вкусной выпечкой и сладостями с ароматным чаем из настоящего самовара.

Как отметили организаторы, москвичам и подмосковным жителям очень понравились программы. Многие посетители уже не первый раз приходят в экологические парки и стали завсегдатаями «Лосиного острова».