Росприроднадзор выдал положительное заключение по госэкспертизе на допустимые уловы в Псковской области 

Управление Росприроднадзора по Псковской области проинформировало о завершении государственной экологической экспертизы по материалам, обосновывающим общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в Чудско-Псковском озере и малых водоёмах Псковской области на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам рассмотрения материалов экспертной комиссией было выдано положительное заключение по государственной экологической экспертизе, утверждённое приказом управления Росприроднадзора по Псковской области. Чтобы оперативно получать основные новости Пскова и региона, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».