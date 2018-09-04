Ещё
Росприроднадзор выдал положительное заключение по госэкспертизе на допустимые уловы в Псковской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росприроднадзор выдал положительное заключение по госэкспертизе на допустимые уловы в Псковской области 

Псковская губерния 24 минуты назад
Управление Росприроднадзора по Псковской области проинформировало о завершении государственной экологической экспертизы по материалам, обосновывающим общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в Чудско-Псковском озере и малых водоёмах Псковской области на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам рассмотрения материалов экспертной комиссией было выдано положительное заключение по государственной экологической экспертизе, утверждённое приказом управления Росприроднадзора по Псковской области. Чтобы оперативно получать основные новости Пскова и региона, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
В Псковской области не нашли инвестиций на охрану водных ресурсов Новый регоператор по обращению с ТБО может с октября начать вывозить мусор с Талабских островов В Пскове в атмосферу за год выкинули 9,843 тысячи тонн загрязняющих веществ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия бомбит Идлиб352
Порошенко впервые высказался о Путине на свадьбе51
СБУ «раскрыл» данные убитых «вагнеровцев»58
«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков32
Украина готовит наступление на Донбасс61
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Азия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение