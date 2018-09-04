Росприроднадзор выдал положительное заключение по госэкспертизе на допустимые уловы в Псковской области

Псковская губерния: последние новости

В Псковской области не нашли инвестиций на охрану водных ресурсов

Новый регоператор по обращению с ТБО может с октября начать вывозить мусор с Талабских островов

В Пскове в атмосферу за год выкинули 9,843 тысячи тонн загрязняющих веществ