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В Минприроды заявили, что запуск воздушных шаров может навредить экологии
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В Минприроды заявили, что запуск воздушных шаров может навредить экологии 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: СибДепо
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что запуск воздушных шаров может стать глобальной проблемой и нанести урон экологии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минприроды.
Ранее руководство Кроноцкого, Магаданского заповедников, национального парка «Земля леопарда» и ФГБУ «Заповедное Приамурье» выступило с инициативой об ограничениях в проведении акций с использованием воздушных шаров. Их инициативу поддержал министр.
"С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь идет о малой проблеме, но она со временем создает глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю", — сказал Кобылкин.
По данным Минприроды, традиция запуска шаров способствует ухудшению экологической ситуации в мире. Наиболее часто такие отходы наносят вред морским животным, обитающим, в том числе, на заповедных территориях.
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