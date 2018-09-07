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Сотрудники заповедников просят отказаться от запуска воздушных шаров на мероприятиях из-за гибели животных
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Сотрудники заповедников просят отказаться от запуска воздушных шаров на мероприятиях из-за гибели животных 

Клопс.Ru + ещё 14 7 сентября 2018
Фото: UlanMedia.ru
С инициативой об ограничениях в проведении акций с использованием воздушных шаров выступило руководство дальневосточных особо охраняемых природных территорий. Их обеспокоенность разделил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, сообщается на странице Национального Парка Куршская Коса в Facebook.
"С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создаёт глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю", — отметил он.
В России на праздниках или мероприятиях, приуроченных к памятным датам и экологическим акциям, массово запускают воздушные шары. Экспертысчитают, что данная традиция ухудшает экологическую ситуацию в мире. Отходы от шаров наносят вред морским животным, обитающим, в том числе, и на заповедных территориях. Гелиевые шары могут улететь на расстояние более 80 км от места, где были выпущены. В виде мусора они остаются на охраняемых территориях, где страдает всё живое.
"Когда люди запускают гелиевые шарики в небо, они не думают, что этим могут причинить вред или может даже смерть другому живому существу. Минутные действия могут обернуться экологической бедой. В воздухе гелиевый шар существует не больше часа. Далее под влиянием либо высоких температур, либо сильного ветра, либо других внешних факторов шар сдувается и падает. В воде или на суше он может привлечь зверей, птиц и рыб как объект питания. Экологами всего мира все чаще отмечаются случаи гибели животных от съеденного ими латекса, полиэтилена или других ТБО. Также гелиевые шары значительно загрязняют экосистему, ведь разлагается латекс около 4 лет", — отметила замдиректора по науке ФГБУ «Земля леопарда» им. Н. Н. Воронцова Евгения Бисикалова.
На территории национального парка «Куршская коса» были также отмечены случаи гибели тюленей, которые запутались в рыболовных сетях и находки сдувшихся воздушных шаров.
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