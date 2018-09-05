Минприроды поддержало призыв заповедников ограничить запуск воздушных шаров

"С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут причинить наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создает глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю", — заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин

По мнению экспертов, запуск шаров способствует ухудшению экологической ситуации в мире — наиболее часто отходы от шаров наносят вред морским животным, обитающим, в том числе, на заповедных территориях.