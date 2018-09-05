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Минприроды поддержало призыв заповедников ограничить запуск воздушных шаров
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Минприроды поддержало призыв заповедников ограничить запуск воздушных шаров 

РИА Новости + ещё 8 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Руководство дальневосточных особо охраняемых природных территорий — Кроноцкого (Камчатский край) и Магаданского (Магаданская область) заповедников, национального парка «Земля леопарда» (Приморский край), ФГБУ «Заповедное Приамурье» (Хабаровский край) — выступило с инициативой об ограничениях в акциях с использованием воздушных шаров, сообщается на официальном сайте Минприроды РФ.
"С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут причинить наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создает глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю", — заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
По мнению экспертов, запуск шаров способствует ухудшению экологической ситуации в мире — наиболее часто отходы от шаров наносят вред морским животным, обитающим, в том числе, на заповедных территориях.
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