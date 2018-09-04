Казанцев приглашают убраться в лесопарке на Дубравной

Экологическая акция по уборке лесопарка на улице Дубравной в Казани пройдет во вторник, 11 сентября.

Как сообщает мэрия Казани, мероприятие пройдет в рамках республиканской акции «Неделя леса-2018». Также на уборку выйдут сотрудники минлесхоза РТ. Начало мероприятия в 16 часов.

Кроме того, 15 сентября экологические активисты проведут самостоятельные акции в Васильеве, Айше, Нижнекамске, Лениногорске и других городах и поселках Татарстана. Планируется, что не мене 30% собранного мусора волонтеры отправят на переработку.