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Казанцев приглашают убраться в лесопарке на Дубравной
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Казанцев приглашают убраться в лесопарке на Дубравной 

АиФ Казань 48 минут назад
Фото: АиФ Казань
Экологическая акция по уборке лесопарка на улице Дубравной в Казани пройдет во вторник, 11 сентября.
Как сообщает мэрия Казани, мероприятие пройдет в рамках республиканской акции «Неделя леса-2018». Также на уборку выйдут сотрудники минлесхоза РТ. Начало мероприятия в 16 часов.
Кроме того, 15 сентября экологические активисты проведут самостоятельные акции в Васильеве, Айше, Нижнекамске, Лениногорске и других городах и поселках Татарстана. Планируется, что не мене 30% собранного мусора волонтеры отправят на переработку.
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