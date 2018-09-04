В Псковской области не нашли инвестиций на охрану водных ресурсов 

В 2017 году наибольший объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов, отмечен у города Санкт-Петербурга, наименьший — у Калининградской области. При этом в Псковской области и в Ненецком автономном округе инвестиций на охрану водных ресурсов не было вообще. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2017 году», который подготовило Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Отметим, в Псковской области из 1 727 тысяч рублей инвестиций на охрану окружающей среды 95,9% было направлено на охрану и рациональное использование земель. Из 770 356 тысяч рублей текущих затрат на охрану окружающей среды 62,4% составили затраты на сбор и очистку сточных вод, 30,2% — на обращение с отходами.