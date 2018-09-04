Река в Кировской области окрасилась в зеленый цвет: очевидцы предполагают, что произошел выброс отходов в Татарстане

Река Шошма окрасилась в зелёный цвет.

Как сообщает портал «Аргументы и факты в Кирове», недавно в группе «Полянский дозор» появились фотографии с рекой зелёного цвета.

Автор поста, пожелавший остаться анонимным, предположил, что изменение цвета воды связано с выбросами отходов в Татарстане . Он уточнил, что они произошли там в начале сентября.

Также и местные жители Татарстана отмечают изменение природного цвета в реках. Предположительно, выбросы происходят с маслозавода в Балтасях.

В природоохранной прокуратуре прокомментировали этот вопрос. Там проинформировали, что подобная ситуация может выйти далеко за рамки области. Шошма, протекающая на территории Татарстана и Кирова, впадает в Вятку. Последняя впадает в Каму, а та в Волгу. Неблагоприятные для водоёмов вещества могут распространиться далеко за пределы области, что усугубит экологию.

Вопрос о том, были ли действительно выбросы отходов в воду, пока остаётся открытым.

Фото — kirov.aif.ru