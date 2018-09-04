Всероссийская экологическая акция «Генеральная уборка страны»

15 сентября 2018 г. Общероссийский народный фронт проводит экологическую акцию «Генеральная уборка страны» во всех субъектах Российской Федерации

Проводимые в рамках всероссийского субботника мероприятия направлены на популяризацию системы раздельного сбора отходов и будут проходить в форматах уборки стихийных свалок, плоггинга, акции «Чистый берег», эколекториев, опен-эйров, эко-квестов.

Цель проведения акции — реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения эффективного обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.

Тел. для справок: 8-499-710-64-11 (управа района Старое Крюково).