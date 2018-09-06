Строящийся в Ленском районе полигон для отходов проверит Росприроднадзор

Прокуратура Архангельской области объявила о проведении проверки на месте строительства полигона отходов на станции Шиес Ленского района.

«В прокуратуру области поступают многочисленные жалобы от граждан, обеспокоенных строительством полигона бытовых отходов вблизи станции Шиес, — комментируют в прокуратуре . — В этой связи инициировано проведение проверок возможных фактов нарушения природоохранного законодательства Управлением Росприроднадзора, министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области».

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования, по словам специалистов ведомства, не имеется.

Напомним, в Ленском районе, рядом с железнодорожной станцией Шиес расчищен лес для открытия нового полигона. Мусор сюда планируется ввозить из Московской области.