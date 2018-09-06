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Строящийся в Ленском районе полигон для отходов проверит Росприроднадзор
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Строящийся в Ленском районе полигон для отходов проверит Росприроднадзор 

АиФ Архангельск + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Прокуратура Архангельской области объявила о проведении проверки на месте строительства полигона отходов на станции Шиес Ленского района.
«В прокуратуру области поступают многочисленные жалобы от граждан, обеспокоенных строительством полигона бытовых отходов вблизи станции Шиес, — комментируют в прокуратуре. — В этой связи инициировано проведение проверок возможных фактов нарушения природоохранного законодательства Управлением Росприроднадзора, министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области».
Оснований для принятия мер прокурорского реагирования, по словам специалистов ведомства, не имеется.
Напомним, в Ленском районе, рядом с железнодорожной станцией Шиес расчищен лес для открытия нового полигона. Мусор сюда планируется ввозить из Московской области.
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