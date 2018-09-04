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Полигон твердых бытовых отходов неподалеку от Колтушей загрязняет воздух и почву
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Полигон твердых бытовых отходов неподалеку от Колтушей загрязняет воздух и почву 

Ivyborg.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Полигон твердых бытовых отходов «Северная Самарка», расположенный вблизи Колтушей и микрорайона Кудрово, загрязняет воздух и почву. Об этом сообщил петербургский депутат Максим Резник после проверки Росприроднадзора. О ее проведении просили жители.
Результаты измерений и лабораторных исследований выявили превышение загрязняющих веществ в воздухе в районе южных границ полигона, а также в почве — вблизи СНТ «Эскалатор». Депутат просит обратить внимание на ситуацию Александра Дрозденко, областные прокуратуру и Роспотребнадзор.
«Северная Самарка» работает в Ленинградской области с 1970-х годов. Соседние садоводства появились рядом с полигоном в 1980-х годах, — сообщают nevnov.ru  Гора отходов на «Северной Самарке» оказывает прямое влияние экологию. Дело в том, что вокруг нее находится болото, которое представляет собой исток ручья Безымянный, впадающего в приток реки Невы — речку Черную. А от самих садовых участков до свалки триста метров.
Ранее ivbg.ru писали о том, что природоохранная прокуратура и государственный экологический надзор Ленинградской области провел совместный рейд по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в области транспортирования отходов.
По результатам рейда выявлено 19 правонарушений в области обращения с отходами, допущенных юридическими лицами.
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