На закрытую несанкционированную свалку в Советском районе вновь пытались ввезти мусор

Грузовик со строительным мусором задержан при попытке въезда на опечатанную территорию садоводческого товарищества «Родник» в Советском районе, где на протяжении многих лет разрасталась несанкционированная свалка. Об этом сообщает Управление Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу.

Напомним, на минувшей неделе специалисты Росприроднадзора опечатали въезд на площадку на улице Чачиной. Неравнодушные нижегородцы также не остались в стороне и перекрыли дорогу бетонной плитой. Однако, 3 сентября водитель грузового автомобиля с мусором попытался проехать на закрытую территорию.

В настоящее время транспортное средство отправлено на штрафстоянку. Специалисты взяли пробы перевозимых отходов, чтобы установить класс их опасности. Ситуация остается на контроле Росприроднадзора.

Напомним, еще 2014 году в отношении владельцев территории в товариществе «Родник», где образовалась свалка, возбудили уголовное дело.

Фото: управление Росприроднадзора по ПФО