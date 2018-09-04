Платим дальше: в Щиграх недалеко от школы выросла свалка

В социальных сетях появилось видео, на котором местный житель заснял свалку в Щиграх. Вместо цивилизованных контейнеров лишь большие горы мусора. Со слов местных жителей мусор сжигают каждый вечер.

Данная свалка находится в полутора километров в сторону Черемисинова от третьей школы. Случай не единичный, это продолжается на протяжении двух месяцев. Даже смена компании, которая отвечала за уборку мусора, не помогла. Сейчас за уборку мусора отвечает АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска ».

«Обещали вывозить в Курск на переработку. Но просто сжигают на месте. Вечером поджигают. А во круг контейнеров просто ужас. Уборку почти не делают. Горы мусора и жуткая вонь», — сообщает местный житель. А рядом с этой вонью совсем недалеко учатся дети.

Ведущий специалист АО «Спецавтобазы» Алена Ивановна ответила на наш вопрос по поводу ликвидации мусора и пояснила, что уборкой действительно осуществляют их работники два раза в неделю — по понедельникам и в субботу. С ее слов, мусор вывозят в полигон в Чаплыгино.

Может, это совпадение, что видео с тем как мусор сбрасывают с грузовика был снято в тот же день, когда из Щигров вывозят мусор.

Негодование местных жителей вполне объяснимо не только повышением тарифов на вывоз мусора, но и фактическим отсутствием результата предполагаемых работ. А ведь квитанции приходят даже в деревню, где мусорных контейнеров в ближайших пяти километров просто не найти. Но сам факт, что Курская область шаг за шагом приближается к экологической катастрофе нельзя не взять в расчет нельзя. Несанкционированные свалки, с которыми «борются» власти, новые ядерные хранилища на территории Соловьиного края. И недавний случай с погибающий рекой Псёл лишь одно из последствий халатности чиновников и попустительство ответственных частных организаций, которые при этом еще и взимают платы за свои услуги.