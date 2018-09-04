Свердловский общественник пожаловался на мусорные завалы в Первоуральске

Руководитель движения «Экоправо» Андрей Волегов обратился в надзорные ведомства с просьбой провести проверку по факту создания несанкционированной свалки промышленных отходов на территории Первоуральского завода по переработке ТБО и рядом с ним. Общественник зафиксировал нарушения в ходе рейда 30 августа, заподозрив горение на территории предприятия.

А. Волегов рассказал "Уралинформбюро" , что обнаружил огромное количество отходов. По его словам, в отдельных местах завалы достигают высоты 3-метрового ограждения. «Видно, что на мусоре растет не только трава, но и деревья, а это уже говорит о том, что мусор на территории завода лежит уже как минимум несколько лет», — подчеркивает эколог.

Волегов также зафиксировал, что на территории завода складируются «огромные количества пыли, похожей на промышленные отходы металлургических предприятий». «Она навалена настолько близко к ограждению территории и так плотно, что бетонные трехметровые плиты не выдержали давления и обвалились. Они придавили растущие рядом деревья, а пыль рассыпалась вблизи водоема. И все это — в каких-то 500 метрах от реки Чусовая», — говорит общественник.

Андрей Волегов отметил, что после его обращения в природоохранную прокуратуру в ряде местных СМИ появилась информация о том, что журналисты съездили на завод ТБО и «не нашли огромного количества опасных промышленных отходов».

3 сентября общественник повторно выехал на место и, по его словам, вновь зафиксировал тонны мусора. «Они никуда не делись, а были просто захоронены под примерно 40-сантиметровым слоем глины из свежевырытого котлована, на краю ранее обнаруженной свалки. То есть, по сути, было сделано сокрытие выявленных фактов», — уверен он.

Кроме того, Андрей Волегов зафиксировал повторное дымовое облако над территорией Первоуральского завода по переработке ТБО, а при осмотре территории обнаружил горелый мусор и черные пятна с внутренней стороны забора. Обожженными оказались и растущие рядом с забором деревья. При этом обугленный мусор был засыпан пылью, похожей на отходы металлургических производств.

По данным Андрея Волегова, наделыи, на которых расположена стихийная свалка, числятся в реестре как промплощадка и отнесены к «землям населенных пунктов». Данный статус, отмечает общественник, оснований для складирования отходов не дает.

"Во время выезда зафиксировано, как машиной свозятся и намеренно выгружаются тонны отходов прямо на открытое пространство вблизи площадки, и вся территория вокруг нее представляет собой свалку промышленных и бытовых отходов. Отходы плавают в местах обводненных территорий, рассыпаны по лесной территории и в пойме реки Чусовой, что, несомненно, приведет к ухудшению экологической ситуации уникального водного объекта и всего района в целом. На мой взгляд, деятельность Первоуральского завода твердых бытовых отходов повлечет за собой заражение сотен гектаров природных территорий, подземных вод и реки Чусовой", — говорит общественник.

Он попросил природоохранную прокуратуру возбудить административное производство, установить виновных и привлечь их к ответственности. Заявление общественника было перенаправлено в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Ведомство проведет собственную проверку.

Из общедоступной информации в Интернете следует, что Первоуральский завод по переработке ТБО был построен в 2005 году преимущественно на средства областного бюджета, затем его передали в муниципальную казну. Однако предприятие не смогло выйти на проектную мощность, и в 2013 году было объявлено банкротом.

Связаться с представителями завода не удалось. В администрации Первоуральского городского округа агентству пояснили, что вот уже 5 лет завод ТБО — это частное предприятие.

"Надо заметить, что он сейчас не действует как завод. Администрация держит ситуацию на постоянном контроле. Мы связалась с собственником, который пообещал в ближайшее время все убрать. В выходные уже была проведена некоторая работа, осталось доделать, привести в порядок территорию", — сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии пообещали разобраться в ситуации и уточнить данные общественника о том, что мусор был просто «закатан» под глину.

Фото: Андрей Волегов