Почти 20 нарушений по транспортировке отходов выявили на дорогах Ленобласти

Природоохранная прокуратура и государственный экологический надзор Ленинградской области провел совместный рейд по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в области транспортирования отходов.

Досмотр грузовых транспортных средств проводился на автомагистралях Всеволожского района. Проведена проверка наличия документации, необходимой для транспортировки отходов. По результатам рейда выявлено 19 правонарушений в области обращения с отходами, допущенных юридическими лицами.

Природоохранная прокуратура напоминает, что транспортирование отходов должно осуществляться строго в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

За указанные нарушения предусмотрено наказание по статье 8.2 КоАП (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).