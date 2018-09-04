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Почти 20 нарушений по транспортировке отходов выявили на дорогах Ленобласти
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Почти 20 нарушений по транспортировке отходов выявили на дорогах Ленобласти 

Ivyborg.ru 32 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Природоохранная прокуратура и государственный экологический надзор Ленинградской области провел совместный рейд по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в области транспортирования отходов.
Досмотр грузовых транспортных средств проводился на автомагистралях Всеволожского района. Проведена проверка наличия документации, необходимой для транспортировки отходов. По результатам рейда выявлено 19 правонарушений в области обращения с отходами, допущенных юридическими лицами.
Природоохранная прокуратура напоминает, что транспортирование отходов должно осуществляться строго в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
За указанные нарушения предусмотрено наказание по статье 8.2 КоАП (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).
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