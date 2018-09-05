В Москве пройдёт Климатический форум городов

Москве пройдёт Климатический форум городов: российские и мировые эксперты поделятся практиками по сохранению экологии в мегаполисах.

Форум будет вторым по счёту и пройдёт он 6-7 сентября в историческом павильоне ВДНХ «Рабочий и Колхозница». Гости его услышат около 40 докладов спикеров из 18 стран. В этом году основная тема — «Умный город — зелёные технологии».

В Манифесте форума говорится, что «тарификация углеродных загрязнений становится основой экологической политики всё большего числа стран, а спрос на благоприятную для жизни среду и осознанное потребление среди горожан возрастает. Меры по контролю климата уже отразились на жизни многих прогрессивных мегаполисов, на которые приходится две трети мировой электроэнергии и вредных выбросов в атмосферу. Экологическое благополучие становится маркером успешного городского развития, инструментом привлечения инвестиций и новым полем для конкуренции»

Эксперты приводят примеры: скажем, Сингапур к 2020 году обещает сократить потребление электроэнергии на 15 процентов и воды на 5 процентов от уровня 2013 года, в том числе с помощью поддержки экологического строительства, при котором все новые государственные здания проектируют исключительно по «зелёным» стандартам. А Южная Корея в течение следующего десятилетия в обмен на кредиты по выбросам углерода высадит 14 тысяч деревьев в регионе Суматра в Индонезии. Великобритания начинает подготовку к запрету продаж машин, работающих на ископаемом топливе.

Как говорит руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы (организатора форума) Антон Кульбачевский , 90 процентов загрязнения атмосферы столицы — это вклад автотранспорта. Поэтому и популяризируется развитие комфортного и экологически чистого общественного транспорта как альтернативы личному автомобилю, осуществляется контроль реализации топлива высокого экологического класса.

В Москве также меняется образ жизни людей — многие перешли на раздельный сбор мусора, пересели на велосипеды, покупают продукты без упаковки. Предприятия города модернизируют производства и ведут более прозрачную деятельность для обеспечения экологической безопасности. Появляется много новых парков, сохраняются природные водоёмы, ведётся постоянный контроль качества городского воздуха и воды.

Об этом будет рассказано на форуме, участниками которого станут, в частности, руководитель региональных проектов С40 в Китае и Индии Яна Давыдова, эксперт в области устойчивого развития, директор ассоциации Nedworc и компании HER-Advice Рольф Постхауэр, директор округа по сохранению почв и воды Нью-Йорка Шино Таникава, руководитель департамента климата и энергетики в администрации округа Норботтен в Швеции Ильва Сарден. О перспективах «зелёного» строительства в России расскажет датский архитектор и специалист по городскому дизайну профессор Ян Гейл

Во время форума в павильоне «Рабочий и Колхозница» откроется выставочный проект, где можно будет увидеть интерактивные экспонаты, наглядно объясняющие суть природных явлений во всём мире. Состоится и иммерсивное шоу об изменении климата. Посетители также увидят модель будущего жизни на Земле. Вход на выставку свободный по предварительной регистрации.

Станут известны лауреаты премии «Лидер климатического развития». Это организации, которые внесли вклад в развитие экологической осознанности, охраны окружающей среды, климатического баланса и формирования «умных» городских пространств.

По итогам Климатического форума будет разработана программа частногосударственного партнёрства в сфере эко-инноваций.