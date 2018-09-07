Представитель МНПЗ рассказал о природоохранных технологиях производства на II Климатическом форуме

Заместитель генерального директора по производственной безопасности Московского НПЗ «Газпром нефти» Роман Романов в рамках участия в работе экспертной площадки II Климатического форума городов представил доклад о применении природоохранных практик в работе завода. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Природоохранные технологии — это обязательный элемент всех проектов модернизации Московского НПЗ. Показательным примером такого подхода является ключевой проект 2018 г. — современная компактная установка «Евро+». В нее заложены передовые технологии, которые позволяют повысить энергоэффективность, сократить потери тепла и ресурсов, заменить пять объектов прошлого поколения», — приводятся в сообщении слова Р. Романова.

Уточняется, что благодаря программе модернизации предприятие уже на 50% сократило воздействие на окружающую среду. К 2020 г. планируется, что влияние будет уменьшено еще вдвое. Все производственные объекты завода работают на экологичном газовом топливе, стоки проходят через комплекс «Биосфера» с высокой эффективностью очистки до 99,9%, что обеспечивает практически замкнутый цикл водообращения.

В пресс-службе пояснили, что наряду с наилучшими доступными технологиями МНПЗ применяет и практики информационной открытости: предоставляется доступ к экологическим параметрам в режиме онлайн, установлен уличный экран Экоинформер, работает постоянная программа визитов экспертов и общественности на завод.