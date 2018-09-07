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Представитель МНПЗ рассказал о природоохранных технологиях производства на II Климатическом форуме
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Представитель МНПЗ рассказал о природоохранных технологиях производства на II Климатическом форуме 

Агентство «Москва» + ещё 8 1 час назад
Фото: Метеовести
Заместитель генерального директора по производственной безопасности Московского НПЗ «Газпром нефти» Роман Романов в рамках участия в работе экспертной площадки II Климатического форума городов представил доклад о применении природоохранных практик в работе завода. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Природоохранные технологии — это обязательный элемент всех проектов модернизации Московского НПЗ. Показательным примером такого подхода является ключевой проект 2018 г. — современная компактная установка «Евро+». В нее заложены передовые технологии, которые позволяют повысить энергоэффективность, сократить потери тепла и ресурсов, заменить пять объектов прошлого поколения», — приводятся в сообщении слова Р. Романова.
Уточняется, что благодаря программе модернизации предприятие уже на 50% сократило воздействие на окружающую среду. К 2020 г. планируется, что влияние будет уменьшено еще вдвое. Все производственные объекты завода работают на экологичном газовом топливе, стоки проходят через комплекс «Биосфера» с высокой эффективностью очистки до 99,9%, что обеспечивает практически замкнутый цикл водообращения.
В пресс-службе пояснили, что наряду с наилучшими доступными технологиями МНПЗ применяет и практики информационной открытости: предоставляется доступ к экологическим параметрам в режиме онлайн, установлен уличный экран Экоинформер, работает постоянная программа визитов экспертов и общественности на завод.
«В 2018 г. Москва приступила к разработке концепции экологической открытости — это уникальный проект, такого еще нет ни у одного из городов. Многое необходимо разрабатывать впервые, но на существующий опыт Московского НПЗ мы уже можем опираться как на лучшие практики для городской промышленности и объектов ЖКХ. Завод регулярно принимает делегации экспертов, жителей города, становится площадкой для дискуссий по актуальным вопросам экологии. Благодаря автоматизированной системе мониторинга воздуха, которую завод внедрил первым в отрасли, каждый житель может следить за качеством воздуха вокруг завода в режиме реального времени», — приводятся в сообщении слова председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова.
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