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II Климатический форум городов откроется в Москве
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II Климатический форум городов откроется в Москве 

Агентство «Москва» + ещё 3 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
II Климатический форум городов пройдет в Москве 6-7 сентября 2018 г., его тема — «Умный город — зеленые технологии».
Приглашенные спикеры расскажут посетителям об актуальных климатических инициативах и обсудят сценарии выхода из экологического кризиса, опираясь на успешные международные практики.
В рамках форума эксперты затронут такие темы как экологичное строительство и «зеленые» стандарты; энергоэффективность; экологическое образование и новые профессии в сфере устойчивого развития; благоустройство и озеленение; мониторинг и охрана окружающей среды; сохранение климатической стабильности в современном городе; ответственность и инициативы городского сообщества; экологические инвестиции. Гости мероприятия смогут услышать порядка 40 докладов и пообщаться со спикерами из 18 стран.
Форум пройдет в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. На площадке форума также состоится церемония награждения лауреатов премии «Лидер климатического развития».
По итогам мероприятия будет разработана программа частно-государственного партнерства в сфере эко-инноваций, которая станет платформой для развития и поддержки «зеленых» стартапов Москвы и других городов РФ.
Климатический форум городов является площадкой для международного обмена в области устойчивого развития городских экосистем. Форум проходит на мировом уровне с 2017 г. и организуется департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
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