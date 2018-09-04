Ещё
В Пскове в атмосферу за год выкинули 9,843 тысячи тонн загрязняющих веществ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пскове в атмосферу за год выкинули 9,843 тысячи тонн загрязняющих веществ 

Псковская губерния 45 минут назад
В Пскове в 2017 году в атмосферный воздух различные организации выкинули 9,843 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом только 4% из них смогли уловить. Из этих же 4% около 73,9% загрязняющих веществ были утилизированы. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2017 году», который подготовило Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Отметим, примерно столько загрязняющих веществ, что и в Пскове было выкинуто в атмосферу в Смоленске (9,920 тысяч тонн) и в Махачкале (9,725 тысяч тонн).
Псковская губерния: последние новости
Новый регоператор по обращению с ТБО может с октября начать вывозить мусор с Талабских островов Псковская «Открытая Россия» расклеила плакаты с Яном Лузиным и его репликой о врагах народа «Яблоко» направило обращение в ЦИК с жалобой на действия избиркома Псковской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море235
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна226
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко496
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса51
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ113
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение