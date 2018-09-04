В Пскове в атмосферу за год выкинули 9,843 тысячи тонн загрязняющих веществ 

В Пскове в 2017 году в атмосферный воздух различные организации выкинули 9,843 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом только 4% из них смогли уловить. Из этих же 4% около 73,9% загрязняющих веществ были утилизированы. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2017 году», который подготовило Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Отметим, примерно столько загрязняющих веществ, что и в Пскове было выкинуто в атмосферу в Смоленске (9,920 тысяч тонн) и в Махачкале (9,725 тысяч тонн).