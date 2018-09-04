В Пскове в атмосферу за год выкинули 9,843 тысячи тонн загрязняющих веществ

Псковская губерния: последние новости

Новый регоператор по обращению с ТБО может с октября начать вывозить мусор с Талабских островов

Псковская «Открытая Россия» расклеила плакаты с Яном Лузиным и его репликой о врагах народа

«Яблоко» направило обращение в ЦИК с жалобой на действия избиркома Псковской области