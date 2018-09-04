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Число жалоб по вопросам навалов мусора в Подмосковье снизилось в семь раз с июня
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Число жалоб по вопросам навалов мусора в Подмосковье снизилось в семь раз с июня 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Количество обращений на портал «Добродел» о незаконных свалках и нарушениях графика вывоза отходов сократилось в семь раз с момента создания штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в июне 2018 года, сообщила во вторник руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов создали в конце июня текущего года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, его руководителем назначили Татьяну Витушеву.
«За последнюю неделю на «Подмосковную книгу жалоб» в совокупности по по вопросам несанкционированных свалок и навалов мусора а также нарушения графика вывоза отходов с контейнерных площадок поступило около 470 обращений жителей. Этот показатель в семь раз меньше количества обращений, поступавших на момент создания штаба», — сказала руководитель надзорного ведомства.
Она также отметила, что на сегодняшний день ситуация в указанном направлении кардинально поменялась. Благодаря систематической и успешной работе по ликвидации свалок, количество обращений граждан на портал «Добродел» неуклонно и стабильно снижается.
Витушева добавила, что такой выдающийся результат был достигнут не только благодаря упорной работе над выявлением скоплений мусора, максимальному сокращению сроков на их ликвидацию, но и за счет широко проводящейся работы по профилактике появления новых свалок, а также по перезаключению договоров на вывоз мусора в частном жилом секторе и в садоводческих товариществах.
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