Число жалоб по вопросам навалов мусора в Подмосковье снизилось в семь раз с июня

Татьяна Витушева. Количество обращений на портал «Добродел» о незаконных свалках и нарушениях графика вывоза отходов сократилось в семь раз с момента создания штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в июне 2018 года, сообщила во вторник руководитель Госадмтехнадзора Московской области

Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов создали в конце июня текущего года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева , его руководителем назначили Татьяну Витушеву.

«За последнюю неделю на «Подмосковную книгу жалоб» в совокупности по по вопросам несанкционированных свалок и навалов мусора а также нарушения графика вывоза отходов с контейнерных площадок поступило около 470 обращений жителей. Этот показатель в семь раз меньше количества обращений, поступавших на момент создания штаба», — сказала руководитель надзорного ведомства.

Она также отметила, что на сегодняшний день ситуация в указанном направлении кардинально поменялась. Благодаря систематической и успешной работе по ликвидации свалок, количество обращений граждан на портал «Добродел» неуклонно и стабильно снижается.

Витушева добавила, что такой выдающийся результат был достигнут не только благодаря упорной работе над выявлением скоплений мусора, максимальному сокращению сроков на их ликвидацию, но и за счет широко проводящейся работы по профилактике появления новых свалок, а также по перезаключению договоров на вывоз мусора в частном жилом секторе и в садоводческих товариществах.