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Регионального оператора по обращению с ТКО определят в течение недели
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Регионального оператора по обращению с ТКО определят в течение недели 

Волга Ньюс 1 час назад
Министр отметил, что в рамках подготовки нацпроекта «Экология» курирующим Самарскую область назначен замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.
Александр Нефёдов рассказал, что в регионе разработана территориальная схема обращения с отходами, утверждены нормативы накопления ТКО, ведётся учёт несанкционированных мест размещения отходов. В результате проведенных совместно с Росприроднадзором в течение 5 лет мероприятий, количество свалок сокращено в три раза.
В 2017 г. на территории области образовалось 3,8 млн т отходов. Доля утилизации и обезвреживания отходов по области составляет 29%.
"Болевой точкой" на совещании назвали проблему накопленного экологического вреда в виде объектов бывших предприятий химической промышленности в городах Чапаевск, Тольятти и Самара. Для решения вопроса территория нуждается в федеральном финансировании. Работы, по словам представителей региона, необходимо начать в текущем году.
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