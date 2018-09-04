Регионального оператора по обращению с ТКО определят в течение недели

Александр Нефёдов рассказал, что в регионе разработана территориальная схема обращения с отходами, утверждены нормативы накопления ТКО, ведётся учёт несанкционированных мест размещения отходов. В результате проведенных совместно с Росприроднадзором в течение 5 лет мероприятий, количество свалок сокращено в три раза.

В 2017 г. на территории области образовалось 3,8 млн т отходов. Доля утилизации и обезвреживания отходов по области составляет 29%.

"Болевой точкой" на совещании назвали проблему накопленного экологического вреда в виде объектов бывших предприятий химической промышленности в городах Чапаевск, Тольятти и Самара. Для решения вопроса территория нуждается в федеральном финансировании. Работы, по словам представителей региона, необходимо начать в текущем году.