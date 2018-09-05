На Челябинской городской свалке зафиксировали выброс сероводорода

Челябинцы пожаловались в общественные экологические приемные на химический запах, головные боли, кашель и першение в горле. В министерстве экологии Челябинской области сообщили, что лаборатории зафиксировали выброс сероводорода ночью 4 сентября на границе зон влияния предприятий «Мечел» . Эколог, управляющий директор ООО « Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Русулмухамедов сообщил «АиФ-Челябинск», что эпицентром выброса стала нерекультивированная свалка. На открытие эко-поста 3 сентября две автоматических станции зафиксировали скачок сероводорода. Концентрация газа превышала предельно допустимую норму в 5,7 раз. «На городской свалке автоматическая станция показала скачок по сероводороду H2S. Этот газ с неприятным запахом — явный признак необходимости срочной рекультивации свалки — очередное подтверждение правоты министра Лихачева С. Ф., требующего свалку закрыть и рекультивировать. Потом свалочный выброс накрыл город» — сообщил эколог.

Экоактивисты из движения «Челябинск, дыши!» опубликовали гражданский ультиматум:

«С 26 августа по 4 сентября 2018 года город Челябинск трижды превратили в газовую камеру. Это была самая сильная травля за многие годы экоцида: огромное количество детей и взрослых задыхались прямо на улицах, в квартирах, в учреждениях; аллергические реакции или одышка наблюдались у каждого третьего жителя города, в городе наблюдалась настоящая паника».

Общественники подчеркнули, что в 2018 году уже 144 дня прожиты челябинцами в режиме НМУ, хотя за весь прошлый год таких «плохих» дней было всего 148. Общественники требуют переноса заводов за пределы города и введения чрезвычайного положения.

В свою очередь предприятие «Мечел-Кокс», которое в соцсетях обвиняют в выбросах, пишет:

«Мечел-Кокс» с началом периода НМУ полностью выполняет требования по снижению предельно допустимых выбросов, сокращая объем производства, вне зависимости от времени суток. Предприятие работает одинаково в ночные и дневные часы, разницы в технологии производства нет. Нештатных ситуаций, которые могли бы стать причиной увеличения выбросов, не было».