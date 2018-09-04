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Главной темой второго Байкальского форума станет экологическое просвещение
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Главной темой второго Байкальского форума станет экологическое просвещение 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: Байкал24.ru
ИРКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Основное внимание участников второго Байкальского водного форума (БВФ), который пройдет в Иркутске 20-21 сентября, будет уделено вопросам экологического просвещения, а также качества воды и здоровья человека. Об этом во вторник сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
"Ключевой темой второго БВФ станет экологическое просвещение и взаимосвязь экологического качества водной среды и здоровья человека", — сказал глава региона. Он отметил, что в этом году девизом форума станет выражение «Байкал — источник жизни».
Участникам мероприятий предстоит обсудить и проанализировать опыт партнеров, в том числе зарубежных, в вопросах экологии, а также сформировать национальный проект «Экология». В повестку деловой программы форума планируют вынести вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
В свою очередь, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков рассказал ТАСС, что в преддверии БВФ в регионе проводят конкурсы по теме бережного отношения к озеру Байкал, утилизации отходов и другим направлениям по сохранению экологии.
"Наша главная задача, чтобы форум стал результативным, от него зависит состояние озера Байкал и благополучие людей, проживающих на его берегах", — подчеркнул Левченко.
Второй Байкальского международного экологического водного форума пройдет в Иркутске с 20 по 21 сентября. На форум зарегистрировались более 800 участников из 20 регионов России и 27 зарубежных стран.
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