Главной темой второго Байкальского форума станет экологическое просвещение

Сергей Левченко. ИРКУТСК , 4 сентября. / ТАСС /. Основное внимание участников второго Байкальского водного форума (БВФ), который пройдет в Иркутске 20-21 сентября, будет уделено вопросам экологического просвещения, а также качества воды и здоровья человека. Об этом во вторник сообщил ТАСС губернатор Иркутской области

"Ключевой темой второго БВФ станет экологическое просвещение и взаимосвязь экологического качества водной среды и здоровья человека", — сказал глава региона. Он отметил, что в этом году девизом форума станет выражение «Байкал — источник жизни».

Участникам мероприятий предстоит обсудить и проанализировать опыт партнеров, в том числе зарубежных, в вопросах экологии, а также сформировать национальный проект «Экология». В повестку деловой программы форума планируют вынести вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

В свою очередь, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков рассказал ТАСС, что в преддверии БВФ в регионе проводят конкурсы по теме бережного отношения к озеру Байкал, утилизации отходов и другим направлениям по сохранению экологии.

"Наша главная задача, чтобы форум стал результативным, от него зависит состояние озера Байкал и благополучие людей, проживающих на его берегах", — подчеркнул Левченко.

Второй Байкальского международного экологического водного форума пройдет в Иркутске с 20 по 21 сентября. На форум зарегистрировались более 800 участников из 20 регионов России и 27 зарубежных стран.