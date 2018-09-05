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Байкальский экологический водный форум откроется в Иркутске 20 сентября
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Байкальский экологический водный форум откроется в Иркутске 20 сентября 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 5 сен — РИА Новости. Байкальский международный экологический водный форум пройдет в Иркутске 20-21 сентября, его ключевой темой станет взаимосвязь экологического качества водной среды и здоровья человека, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Байкальский международный экологический водный форум (БМЭВФ) состоится в Иркутске 20-21 сентября. На начало сентября заявки на мероприятие уже подали 860 участников из 20 регионов России и 27 зарубежных стран.
"Ключевой темой второго Байкальского водного форума станет взаимосвязь экологического качества водной среды и здоровья человека. Поэтому выбран соответствующий девиз форума — «Байкал — источник жизни». Нам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с данной тематикой", — отметил на заседании рабочей группы по подготовке форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Тематика БМЭВФ охватывает восемь направлений, среди которых международное сотрудничество в области сохранения уникальных озерных экосистем, влияние государственно-частного партнерства на экономику Байкальского региона, инновационные технологии водоочистки и управления отходами, экологическая безопасность. В работе форума примут активное участие представители министерства природных ресурсов и экологии РФ, надзорных органов.
В рамках БМЭВФ планируется проведение Международного саммита молодежных лидеров в области водных ресурсов, а также благотворительного баскетбольного матча «Шаг вместе», целью которого является сбор средств для покупки специализированного оборудования детям-инвалидам.
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