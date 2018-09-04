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Вклад Нововоронежской АЭС в природоохранные мероприятия превысил 950 млн
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Вклад Нововоронежской АЭС в природоохранные мероприятия превысил 950 млн 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Эксплуатационные затраты Нововоронежской АЭС на природоохранные мероприятия в 2017 году составили свыше 950 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в 2016 году (310,8 млн руб.).
Об этом сообщила начальник Отдела охраны окружающей среды (ОООС) Нововоронежской АЭС Ольга Романова в ходе публичной презентации Отчёта по экологической безопасности предприятия за 2017 год. Она также отметила, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 30,4% уменьшилось количество образования отходов производства и потребления.
В свою очередь врач и ведущий эксперт Межрегионального управления №33 ФМБА России Татьяна Соколова сообщила, что многолетний опыт эксплуатации Нововоронежской АЭС показывает, что состояние окружающей среды в зоне влияния атомной станции и 30-километровой зоне остается стабильно безопасным. «В работе такого объекта использования атомной энергии как атомная станция, экологическая составляющая всегда находится на особом контроле как сотрудников, так и государственных надзорных органов», — подчеркнула она.
Ольга Романова также рассказала о функционировании системы экологического менеджмента на НВАЭС. «Одной из наших лучших практик в части реализации системы экологического менеджмента признана работа с подрядными организациями, — подчеркнула она. — В каждый проект производства работ наши подрядчики закладывают план по обращению с отходами производства и потребления».
В 2017 году Нововоронежская АЭС получила две важные награды. Коллектив предприятия удостоен Почетной грамоты Неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского «За эффективную реализацию экологической политики и большой вклад в сохранение окружающей среды» и Грамоты Управления Росприроднадзора по Воронежской области «За большой вклад в охрану окружающей среды».
В мероприятии приняли участие руководители и специалисты Нововоронежской АЭС, представители общественных организаций, директоры и педагоги школ города, заведующие детскими дошкольными учреждениями.
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