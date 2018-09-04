В Самарской области в три раза сократилось количество свалок

Нефедов отметил, что в Самарской области разработана территориальная схема обращения с отходами, утверждены нормативы накопления ТКО, ведется учет несанкционированных мест размещения отходов. По основным характеристикам качества окружающей среды ситуация в Самарской области характеризуется как стабильная.

С 2018 года область наряду с другими регионами Поволжья участвует в реализации приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Только в Самаре 97% сточных сточных вод сбрасывается недостаточно очищенными. Самарская область предложила включить в федеральную программу «Чистая вода» 22 объекта, нуждающихся в снижении загрязнения поверхностных водных источников.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Самаре оценивается как низкий. По словам Нефедова, объемы выбросов от стационарных источников за последние 7 лет уменьшились на 14%, и работа по этому направлению будет продолжена.