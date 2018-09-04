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Титановый завод в Крыму временно прекратит работу из-за выброса химического вещества
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Титановый завод в Крыму временно прекратит работу из-за выброса химического вещества 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Завод «Титан» в Армянске на севере Крыма на две недели остановит работу из-за превышения допустимой нормы концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
«По согласованию с руководством завода ''Титан'' мной принято решение на две недели остановить завод ''Титан''», — сказал Аксенов.
По словам Аксенова, руководство завода пообещало, что все сотрудники получат месячную зарплату в полном объеме.
«Ответственно заявляю, что здоровью и жизни граждан ничто не угрожает. Однако для того, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение всех детей города Армянска школьного возраста, дошкольного возраста — с мамами, объявить каникулы и отправить отдыхать в крымские санатории», — заявил глава Крыма.
В ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестных веществ, из-за чего на листьях деревьев и крышах домов появился маслянистый налет желтоватого цвета. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выбросы произошли на заводе «Титан» в Армянске. В пресс-службе завода сообщили, что предприятие не было причастно к инциденту. Позже Аксенов заявил, что выбросы вредных веществ в Армянске были, возможно, осуществлены не с завода «Крымский титан», а с ОАО «Крымский содовый завод» или же с АО «Бром».
28 августа специалисты крымского управления Роспотребнадзора не выявили превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе близ химзавода в городе Армянске. 30 августа вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко связал выброс химического вещества в Армянске с продолжительным повышением температуры атмосферного воздуха, длительным отсутствием осадков и понижением уровня воды в кислотонакопителе.
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