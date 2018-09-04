В Удмуртии предприятие «Ува-молоко» сбрасывает в реку опасные сточные воды

Ува. Удмуртия Минприроды Удмуртии обратилось в арбитражный суд с заявлением о принудительном прекращении ООО «Ува-молоко» права пользования рекой Ува для сброса сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Причиной обращение в суд стало пренебрежение предприятия вынесенными управлением Роспотребнадзора предписаниями. «Ува-молоко» не устранило нарушения и продолжает сбрасывать в реку Ува сточные воды с превышенной предельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ.

«Принудительное прекращение использования реки Ува для сброса сточных вод предприятием ООО «Ува-молоко» позволит прекратить загрязнение данного водного объекта и способствовать восстановлению его естественного состояния», — говорится в сообщении.