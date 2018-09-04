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В Удмуртии предприятие «Ува-молоко» сбрасывает в реку опасные сточные воды
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В Удмуртии предприятие «Ува-молоко» сбрасывает в реку опасные сточные воды 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ува. Удмуртия. Минприроды Удмуртии обратилось в арбитражный суд с заявлением о принудительном прекращении ООО «Ува-молоко» права пользования рекой Ува для сброса сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Причиной обращение в суд стало пренебрежение предприятия вынесенными управлением Роспотребнадзора предписаниями. «Ува-молоко» не устранило нарушения и продолжает сбрасывать в реку Ува сточные воды с превышенной предельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ.
«Принудительное прекращение использования реки Ува для сброса сточных вод предприятием ООО «Ува-молоко» позволит прекратить загрязнение данного водного объекта и способствовать восстановлению его естественного состояния», — говорится в сообщении.
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