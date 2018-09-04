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Туман — провокатор: Челябинск накрыло едким смогом 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Из-за плотной завесы утром с трудом можно было различать дома
4 сентября Челябинск накрыло едким смогом. Усугубил ситуацию утренний туман. Синоптики назвали его провокатором, который притянул все вредные вещества и помешал им быстро рассеяться.
— Стоит запах завода, который недавно возобновил выбросы. В воздухе летает пыль, — написала читательница 74.ru Инна.
— А я сегодня с самого утра задыхаюсь. Невероятно химический запах. В горле першит и голова раскалывается, — жалуется челябинка Евгения.
По данным областного Гидрометцентра, в Челябинске сегодня установилась погода, при которой все вредные вещества задерживаются в воздухе и образуется смог. Неблагоприятные метеоусловия объявлены до 19 часов 4 сентября, но синоптики не исключают, что НМУ продлят до следующего дня.
— Пока мы не можем на 100 процентов сказать, что в городе смог. Нужны данные о загрязнении. Они будут готовы сегодня к 14–15 часам. Единственное, что можно подтвердить — это то, что условия для накопления выбросов есть, — прокомментировала начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва. — Вчера утром уровень загрязнения тоже повысился, но превышений серьёзных не было.
По словам Надежды Ячменёвой, выбросы накопились в городе из-за безветренной погоды и тумана.
Как челябинцы борются за чистый воздух
Экологическая проблема в Челябинске уже вышла на федеральный уровень. Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул челябинский смог в числе самых негативных примеров.
Весной руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников анонсировал «каскад проверок» на предприятиях региона во втором полугодии. После этого силовики нагрянули на несколько заводов. Три проверки за неделю прошли на предприятиях группы «Мечел» — ЧМК и «Мечел-Коксе». Затем проверили завод «Прогресс», а после экологический рейд прошёл на Магнитогорском меткомбинате.
Челябинские предприятия «Мечела» решили начать борьбу с вредными выбросами с экологического аудита, который промышленный гигант проведёт за свой счёт.
Тем временем Следственный комитет расследует два уголовных дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Их фигуранты — завод в Аше и Челябинский металлургический комбинат.
За вредные выбросы без спецразрешения суд оштрафовал Копейский машиностроительный завод. В августе Росприроднадзор потребовал приостановить за вредные выбросы деятельность одного из цехов ЧЭМК. Но суд ограничился штрафом в 80 тысяч рублей.
Хотите узнать, кто и как сейчас следит за чистотой воздуха в Челябинске? Читайте подробности в нашем материале.
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