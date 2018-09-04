Минприроды утвердит порядок содержания лисиц и медведей

Правительство поручило Министерству природных ресурсов и экологии утвердить правила для охотничьих угодий, по которым они могут разводить и содержать диких животных для проведения тренировок охотничьих собак.

Правительство наделило Минприроды полномочиями утверждать порядок содержания и разведения охотничьих ресурсов (зверей и птиц, на которых в России разрешена охота) в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Министерство также будет определять порядок использования заграждений, которые должны быть в обязательном порядке установлены между собакой и диким животным, если его движения ограничены.

Такое постановление Правительства, уточняющее Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии, вступает в силу 4 сентября вместе с законом, который разрешает подготовку и дрессировку собак охотничьих пород исключительно в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.