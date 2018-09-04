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Минприроды утвердит порядок содержания лисиц и медведей
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Минприроды утвердит порядок содержания лисиц и медведей 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство поручило Министерству природных ресурсов и экологии утвердить правила для охотничьих угодий, по которым они могут разводить и содержать диких животных для проведения тренировок охотничьих собак.
Правительство наделило Минприроды полномочиями утверждать порядок содержания и разведения охотничьих ресурсов (зверей и птиц, на которых в России разрешена охота) в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
Министерство также будет определять порядок использования заграждений, которые должны быть в обязательном порядке установлены между собакой и диким животным, если его движения ограничены.
Такое постановление Правительства, уточняющее Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии, вступает в силу 4 сентября вместе с законом, который разрешает подготовку и дрессировку собак охотничьих пород исключительно в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.
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