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Дышим полной грудью. «Спецзавод №1» прекратил сжигать мусор во Владивостоке
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Дышим полной грудью. «Спецзавод №1» прекратил сжигать мусор во Владивостоке 

АиФ-Владивосток + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Две недели назад «Спецзавод № 1» во Владивостоке прекратил принимать отходы и дымить на несколько микрорайонов города.
БАМ, Вторая Речка и Снеговая Падь, где живут свыше 150 тысяч человек, могут дышать полной грудью. На встрече с журналистами специалисты рассказали о новом пути в работе с мусором. Во Владивостоке формируется цивилизованная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая заработает 1 января 2019 г.
Две жизни пластика
Сегодня на заводе не шумит оборудование и не дымит труба. О назначении производственных мощностей напоминает только запах и сажа, о возрасте завода — протекающая крыша. Ресурсы и резервы предприятия устарели. Надо вывезти около 400 тонн мусора на полигон для захоронения.
Ближайшие 11 месяцев весь мусор из Владивостока станут свозить на временную площадку, якобы соответствующую санитарным нормам. На Спецзаводе сжигали 30% городских отходов, 70% утилизировали на ул. Холмистой. По словам советника директора Регионального оператора по обращению с ТКО Сергея Лазарева, после запуска сортировочной линии и прессовочного оборудования на полигоне удастся сократить объёмы утилизируемого мусора в десять раз. Разделяй и перерабатывай — девиз будущего способа утилизации мусора, который предполагает, что пластику, стеклу, бумаге и другим отходам дадут вторую жизнь.
— В дальнейшем мы планируем извлекать пользу из мусора и заниматься продажей вторсырья. Реанимируем линию по сортировке отходов и извлечению из них полезных компонентов. Такая продукция будет заготавливаться и реализовываться на мусороперерабатывающие предприятия России, — продолжил Сергей Лазарев. — Из отходов, которые мы вручную отсортируем, получат готовую продукцию. Это касается пластика, картона, металла, есть несколько предложений по стеклу. Такой рынок на Дальнем Востоке есть, и он достаточно развит.
Кто сдаёт продукт вторичный…
Повышения тарифа на утилизацию мусора не предвидится, утверждает начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер. Говорит, что плата перевозчиков мусора за утилизацию мусора с сентября даже несколько сократится, что позволит перевозчикам компенсировать расходы из-за увеличения плеча доставки.
Что касается сотрудников предприятия, то некоторым из 64 специалистов мусоросжигательного завода уже подобрали работу, остальным предложены вакансии по линии Регионального оператора по обращению с ТКО. Тем, кто не захочет продолжать работу в «мусорной» сфере, в рамках трудового законодательства выплатят денежную компенсацию.
Новый принцип работы с мусором реализуют с нового года. Эксперты уверены: вторичная переработка мусора — самый безопасный и экологичный способ утилизации отходов, с пользой для предприятия и жителей региона.
КСТАТИ
Промышленная площадка «Спецзавода № 1» разработана по технологии чешских конструкторов в 1974 г. Само предприятие заработало в 1979 г. В настоящее время, в связи с изменением состава мусора, технология сжигания отходов устарела.
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