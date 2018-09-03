На старом и новом челябинских мусорных полигонах появились контрольные спецпосты

На территории челябинской городской свалки и Полетаевском полигоне открыты экологические посты для контроля за твердыми коммунальными отходами. Аналогичные начинают действовать по всей стране, работают под патронажем межведомственного экспертного совета по отходам при министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации . На Южном Урале реализовать проект помогают движения «Экочел» и «Антисмог». Новые посты нужны для общественного экологического контроля за поступающими отходами. На выявленные нарушения готово оперативно реагировать региональное минэкологии.

«Экологические посты помогут вести постоянный мониторинг за ввозимыми отходами на всех полигонах, а также будут следить за будущим ходом рекультивации городской свалки, используя новые переносные посты с газоанализаторами, чтобы оценивать влияние городской свалки на атмосферный воздух в городе и фиксировать некоторые компоненты выбрасываемые промышленными предприятиями», — прокомментировал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев «Мы ставим первый экопост на территории городской свалки, предназначенной к закрытию. Такая работа защитит город от несанкционированных свалок. Общественники совместно с надзором Министерства экологии Челябинской области и Управлением Росприроднадзора Челябинской области будут отслеживать за передвижением автомобилей, которых не пропустили на территорию городской свалки. Ещё одной немаловажной задачей является организация мониторинга состояния атмосферного воздуха и для этого на территории городской свалки появится газоанализирующее оборудование», — добавил Виталий Безруков , член Межведомственного экспертного совета по отходам при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Напомним, альтернативный закрывающемуся в Челябинске полигону объект в настоящее время работает в Полетаевво. В это же время строится полигон в Чишме, куда будут свозить челябинский мусор. В целом Челябинская область поделена на 5 кластеров, в каждом из которых новые полигоны, мусоросортировочные станции и тому подобные объекты строят концессионеры, и непосредственно с отходами начинают работать регоператоры. Фото: Виталий Безруков.