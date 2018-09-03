А. Кульбачевский провел экологический урок для учащихся столичной школы

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский провел экологический урок для учащихся шестого класса с углубленным изучением иностранного языка школы №1231. Об этом он сообщил журналистам.

«Сегодня был урок на тему «Мама, купи слона», или почему нельзя заводить в московских квартирах диких животных. Урок мы обычно проводим в преддверии 4 октября — Всемирного дня защиты животных. Но я посчитал, что лучше провести его сегодня, 3 сентября, в связи с Днем знаний. Урок посвящен проблемам, которые мы пытаемся решить в нашем городе: пресечению незаконного оборота диких животных и содержанию их в домашних условиях», — уточнил А. Кульбачевский.

В частности он рассказал детям о том, что животных доставляют в Москву из-за границы, не обеспечивая необходимые условия по питанию, вентиляции, обогреву и лекарственному обеспечению, в результате значительная часть зверей гибнет. Кроме того, животные не вакцинируются должным образом и могут являться переносчиками экзотических заболеваний. Также не все горожане могут обеспечить новым питомцам комфортные условия содержания.

«Все мы, городские жители, хотим быть ближе к природе, поэтому люди думают о приобретении диких животных. Черный рынок на этот спрос реагирует — практически любого представителя флоры и фауны можно заказать, и его привезут в вашу квартиру. Поэтому важно к этому вопросу относиться правильно и не порождать спрос», — сказал А. Кульбачевский детям.

В свою очередь, шестиклассники сделали руководителю департамента доклады о своих домашних животных на французском языке. На прощание чиновник подарил детям настольные игры «Зеленая Москва» и памятки о живущих на природных территориях города животных.