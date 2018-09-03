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Новая система переработки отходов заработает в Ростовской области уже в следующем году
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Новая система переработки отходов заработает в Ростовской области уже в следующем году 

Деловое сообщество 59 минут назад
С 1 января 2019 года в Ростовской области вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Для тех, кто не знает, твердыми отходами считаются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Проще говоря, это пищевые и упаковочные отходы, тара, макулатура, бытовой и офисный мусор и т.д. Теперь схема утилизации значительно изменится. Центральной ее частью станут восемь новых межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК), их строительство уже началось.
Министр ЖКХ региона Андрей Майер заявил, что уже отобрано восемь региональных компаний операторов, которые обеспечат взаимодействие с экологичными отходоперерабатывающими комплексами. Именно операторы станут контролировать появление несанкционированных свалок и требовать от собственника земли их устранить. В случае отказа, они уберут мусор сами, а владельцу земли выставят счет за уборку. Сейчас на Дону разрабатывается региональная программа, которая позволит привлечь средства федерального бюджета для ликвидации уже имеющихся несанкционированных свалок. Все старые полигоны будут со временем рекультивированы.
Главное нововведение — сжигаться ничего не будет. Речь идет о сортировке, переработке и брикетировании мусора для дальнейшего захоронения на полигонах. Строительство и работа полигонов будет проходить под жестким контролем не только со стороны властей, но и общественности. «Будет организован жесткий общественный контроль, начиная с создания проекта МЭОК, до строительства и работы каждого мусороперерабатывающего комплекса, — подчеркнул министр. — Это значит, что представители общественности смогут участвовать в обсуждении проекта, посещать любой объект или наблюдать за его работой в режиме он-лайн на специальных сайтах. Будет организовано взаимодействие региональных операторов и жителей, открыта горячая линия».
Большое внимание уделяется и переработке мусора, например МЭОК в Левенцовке будет перерабатывать пластик из шести регионов ЮФО. На переработку пластика в полимерное сырье «Чистый город» возлагает большие надежды. Подобное сырье сейчас востребовано на рынке в производстве текстиля, матрасов и игрушек.
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