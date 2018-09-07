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Второй климатический форум городов завершил свою работу в Москве
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Второй климатический форум городов завершил свою работу в Москве 

Агентство «Москва» + ещё 10 46 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Второй климатический форум городов завершил свою работу в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Мы в нашем городе очень быстро обеспечили те положительные изменения, на которые в других городах уходят 20-30 лет. Это очень хорошо, но дальше в Москве будет продолжать расти население, обязательно будет возрастать автопарк, и потребуются новые, лучшие и доступные технологии. Это очень важный аспект в нашей работе, поэтому большое спасибо коллегам, которые поделились с нами своими знаниями. Большое спасибо всем участникам, и отдельно хотел бы поблагодарить спикеров из США, Великобритании, Франции, Норвегии, Швеции, Италии и многих других стран», — сказал на заключительной сессии руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.
В ходе мероприятия общественники и эксперты в сфере охраны окружающей среды, в том числе из-за рубежа, представили департаменту ряд предложений по совершенствованию ситуации в городе. Среди них: принятие городом стандарта экологической открытости, развитие электрического транспорта, использование новых технологий по обследованию деревьев, внедрение новых площадок для получения предложений от населения и создание новой программы по экологическому просвещению горожан.
Также в рамках форума прошел конкурс «Лидер климатического развития» среди организаций, реализующих различные природохранные инициативы.
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