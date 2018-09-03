В Нижнем Тагиле по примеру Тюмени построят современный мусоросортировочный завод

Временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев подвел итоги визита в Тюмень , где в составе делегации представителей Свердловской области познакомился с работой мусоросортировочного завода. Через два года подобный завод должен быть построен в Нижнем Тагиле. Соответствующее соглашение подписано между администрацией муниципалитета и компанией «Облкоммунэнерго».

Как отметил врио главы города, завод в Нижнем Тагиле, будет более современным, чем тюменский.

«Это один из приоритетных для города экологических проектов и первый опыт на территории региона. Нижний Тагил приступил к реализации концессии в сфере обработки твердых коммунальных отходов, и через два года у нас будет построен не только завод, но и вся коммунальная инфраструктура, необходимая для решения проблемы с утилизацией мусора, — сказал Владислав Пинаев. — В качестве концессионера выступает АО «Облкоммунэнерго», это один из надежных партнеров муниципалитета на протяжении нескольких лет. Поэтому в реализации проекта сомнений у меня нет».

Напомним, тюменский мусоросортировочный завод компании «ТЭО» начал работу 18 августа. Это крупнейшее предприятие данной отрасли в России. Проектная мощность завода составляет 350 тысяч тонн отходов в год или 90 тонн в час. На предприятии применяется полуавтоматическая система сортировки отходов, которая позволяет отбирать до 40% полезных фракций, таких как пластик, бумага, стекло, металлы, дерево, которые затем направляются на вторичную переработку. Это существенно снизить объемы отходов, утилизируемых на полигонах, и уменьшит негативное влияние на окружающую среду. Кроме того, строительство инфраструктуры по обращению с отходами позволит создать новую отрасль.

Фото Есен Абилькенов