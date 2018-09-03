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Под Волгоградом компанию оштрафовали за мусор на 400 тысяч рублей
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Под Волгоградом компанию оштрафовали за мусор на 400 тысяч рублей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
ООО «Икея Мос» оштрафована на 400 тысяч рублей за отходы, которые образовались на ее участке.
По данным пресс-службы областного комитета природы, несанкционированная мусорная свалка была обнаружена сотрудниками в апреле этого года недалеко от трассы «Волгоград-Москва» в Городищенском районе.
«Земельный участок в 36 гектар был приобретен компанией в 2005 году. За 13 лет здесь так ничего и не было построено, только появились горы бытового и строительного мусора. Как объясняет компания, отходы периодически вывозились и утилизировались», — сообщили в пресс-службе. Меж тем, согласно законодательству собственник не должен допускать захламления земельного участка.
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