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Жители Подмосковья стали реже жаловаться на несанкционированные свалки
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Жители Подмосковья стали реже жаловаться на несанкционированные свалки 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Количество обращений граждан на портал «Добродел» по поводу несанкционированных свалок и навалов мусора в Подмосковье снизилось в семь раз по сравнению с началом лета, говорится в сообщении Госадмтехнадзор Московской области.
"В конце июня, на момент принятия главой региона решения о создании штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, в портале «Добродел» фиксировалось до 3,5 тысячи обращений…", — отмечается в пресс-релизе.
По данным ведомства, благодаря плодотворной работе по ликвидации свалок, количество обращений граждан на портал «Добродел» снижается. За последнюю неделю поступило около 470 обращений жителей из-за навалов мусора.
"Этот показатель в семь раз меньше количества обращений, поступавших на момент создания штаба", — подчеркивает Госадмтехнадзор.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.
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