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В Подмосковье предотвратили сброс 42 кубометров мусора
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В Подмосковье предотвратили сброс 42 кубометров мусора 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья предотвратили сброс 42 кубометров мусора, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.
"В целях профилактики новых свалок и навалов мусора Госадмтехнадзор проводит операцию «Засада». Только в воскресенье в местах систематического сброса мусора было организовано и проведено 29 «засад» с участием инспекторов Госадмтехнадзора. В результате операций был предотвращен несанкционированный сброс 42 кубометров твердых бытовых отходов, зафиксированы «с поличным» 54 физических лица", — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, спецоперация направлена на выявление и пресечение нарушений, совершаемых преимущественно физическими лицами. Рассматривать дела по данному факту уполномочены административные комиссии.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.
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