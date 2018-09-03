В Подмосковье предотвратили сброс 42 кубометров мусора

"В целях профилактики новых свалок и навалов мусора Госадмтехнадзор проводит операцию «Засада». Только в воскресенье в местах систематического сброса мусора было организовано и проведено 29 «засад» с участием инспекторов Госадмтехнадзора. В результате операций был предотвращен несанкционированный сброс 42 кубометров твердых бытовых отходов, зафиксированы «с поличным» 54 физических лица", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, спецоперация направлена на выявление и пресечение нарушений, совершаемых преимущественно физическими лицами. Рассматривать дела по данному факту уполномочены административные комиссии.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.