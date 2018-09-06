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В 17 муниципалитетах Подмосковья ликвидировали свалки
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В 17 муниципалитетах Подмосковья ликвидировали свалки 

РИА Новости + ещё 14 12 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Представители органов исполнительной власти Московской области и местного самоуправления устранили 100% свалок и навалов мусора в семнадцати муниципальных образованиях Подмосковья, говорится в пресс-релизе регионального Госадмтехнадзора.
"Полной ликвидации мусорных скоплений добились в городских округах Власиха, Восход, Дубна, Егорьевск, Кашира, Котельники, Краснознаменск, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пущино, Рошаль, Серпухов, Фрязино, Черноголовка, Электрогорск и в Талдомском муниципальном районе" — цитирует пресс-служба главу ведомства Татьяну Витушеву.
Госадмтехнадзор отмечает, что Домодедово, Реутов, Шаховская, Клин и Наро-Фоминский городские округа
максимально приблизились к полному устранению свалок твердых бытовых отходов. Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.
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