Подмосковные леса за август расчистили от 11 тысяч кубометров мусора

МОСКВА , 7 сен — РИА Новости . Более 11 тысяч кубометров мусора убрано с территории подмосковных лесов за август в рамках работы штаба ликвидации несанкционированных свалок, говорится в пресс-релизе регионального Госадмтехнадзора.

"Всего с начала августа в рамках работы штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора с территории подмосковных лесов убрано почти 1,5 тысячи скоплений мусора объемом более 11 тысяч кубометров", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, более 2/3 свалок ликвидировали привлеченные для данной работы региональные операторы.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.