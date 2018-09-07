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Подмосковные леса за август расчистили от 11 тысяч кубометров мусора
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Подмосковные леса за август расчистили от 11 тысяч кубометров мусора 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Более 11 тысяч кубометров мусора убрано с территории подмосковных лесов за август в рамках работы штаба ликвидации несанкционированных свалок, говорится в пресс-релизе регионального Госадмтехнадзора.
"Всего с начала августа в рамках работы штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора с территории подмосковных лесов убрано почти 1,5 тысячи скоплений мусора объемом более 11 тысяч кубометров", — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, более 2/3 свалок ликвидировали привлеченные для данной работы региональные операторы.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.
Штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора создали по указу Андрея Воробьева. Благодаря этому проблему отходов на территории Подмосковья устранили практически полностью за лето 2018 года.
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