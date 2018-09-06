Более 85% выявленных свалок и навалов мусора устранили в Подмосковье летом 2018 года

«На первом этапе работы штаба было устранено 9,5 тысячи свалок и навалов мусора. За весь период работы штаба при участии общественников нами организовано более 700 рейдов. Всего с начала лета ликвидировано более 85% свалок и навалов мусора из числа выявленных. Сумма назначенных штрафов для лиц, которые эти нарушения допустили, составляет более 42 миллионов рублей», — сказала Витушева.

Она отметила, что добиться высоких результатов уборки помогла адресная финансовая помощь муниципалитетам.

«На эффективность работы определяющее влияние оказала помощь губернатора, который выделил муниципалитетам 575 миллионов рублей субсидий на ликвидацию всего несанкционированного мусора», — добавила Витушева.

По ее словам, устранить свалки и навалы было необходимо в течение суток.

«Надо сказать, что за такой короткий срок не всегда удавалось ликвидировать свалку — в особенности если она была сформирована около 40 лет назад и имела большую площадь. Тем не менее даже сложные объекты ликвидировались очень оперативно», — сказала руководитель ведомства.

Витушева также отметила, что за три летних месяца работы проблема мусорных свалок в Подмосковье была почти полностью решена. В настоящий момент стоит задача по уборке остатков мусора на отдаленных территориях — как правило, лесных массивах.