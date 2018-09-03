Ещё
Экопарку быть: программа реабилитации реки Темерник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экопарку быть: программа реабилитации реки Темерник 

Деловое сообщество 1 час назад
Вокруг реки Темерник планируется создание непрерывного линейного экологического парка с прогулочными зонами. Концепция предполагает, что вдоль реки можно будет проехать на велосипеде через весь Ростов-на-Дону. В ближайшее время минприродой области будут проведены консультации с велособществами Ростова для определения наиболее удобных и востребованных маршрутов по территории будущего экопарка.
Сейчас в береговой зоне Темерника ведется постоянная работа по расчистке русла и ликвидации источников загрязнения реки. Обустраиваются берега, реконструируются близлежащие коллекторные сооружения. Уже создана карта будущего эко-парка, выделены зоны которые в ближайшее время станут местами отдыха для ростовчан.
Деловое сообщество: последние новости
Рекультивация свалки на западной окраине Ростова обойдется в 2 млрд руб Свалка ближе чем ты думаешь: Жители Левенцовки протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода Авиакомпания больше года скрывала, что самолет Ростов – Гоа едва не разбился
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе отреагировали на убийство Захарченко108
Застреливший полицейского объяснил свой поступок91
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма113
Киев готовит наступление в Донбассе98
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы185
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
02:49
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Происшествия
00:58
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Армия
03:34
Киев готовит наступление в Донбассе
Украина Армия
01:02
Тимошенко увидела войну в Донбассе
Украина В мире
00:36
Ротару истекла кровью во время операции
Шоу-бизнес
00:58
Киев пытается скрыть популярность Крыма
В мире Украина
00:55
Погиб 17-летний сын директора театра Ленсовета
Происшествия
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение