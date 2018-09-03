Экопарку быть: программа реабилитации реки Темерник

Вокруг реки Темерник планируется создание непрерывного линейного экологического парка с прогулочными зонами. Концепция предполагает, что вдоль реки можно будет проехать на велосипеде через весь Ростов-на-Дону. В ближайшее время минприродой области будут проведены консультации с велособществами Ростова для определения наиболее удобных и востребованных маршрутов по территории будущего экопарка.

Сейчас в береговой зоне Темерника ведется постоянная работа по расчистке русла и ликвидации источников загрязнения реки. Обустраиваются берега, реконструируются близлежащие коллекторные сооружения. Уже создана карта будущего эко-парка, выделены зоны которые в ближайшее время станут местами отдыха для ростовчан.