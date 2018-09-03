В Самарской области на экопроекты потратят 28 миллиардов

Самарской области реализация мероприятий в сфере охраны окружающей среды обойдется в 28 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас в области разрабатывается дорожная карта по реализации на территории региона национальных проектов, в том числе по направлению «Экология». Финансирование рассчитано на проведение 79 мероприятий.

Ключевые проекты — «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Питьевая вода».

«Мы заинтересованы в решении имеющихся экологических вопросов на территории региона и готовы их решать в рамках Национального проекта «Экология», федеральных государственных программ с участием средств бюджета Самарской области. Правительством области будут приняты все необходимые меры по достижению обозначенных в указе президента целей и задач», — заявил Александр Нефедов

Напомним, 2017-й год прошел в России под эгидой экологии. Бюджет различных мероприятий тогда составил 350 миллиардов рублей.