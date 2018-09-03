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В Самарской области на экопроекты потратят 28 миллиардов
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В Самарской области на экопроекты потратят 28 миллиардов 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Самарской области реализация мероприятий в сфере охраны окружающей среды обойдется в 28 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас в области разрабатывается дорожная карта по реализации на территории региона национальных проектов, в том числе по направлению «Экология». Финансирование рассчитано на проведение 79 мероприятий.
Ключевые проекты — «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Питьевая вода».
«Мы заинтересованы в решении имеющихся экологических вопросов на территории региона и готовы их решать в рамках Национального проекта «Экология», федеральных государственных программ с участием средств бюджета Самарской области. Правительством области будут приняты все необходимые меры по достижению обозначенных в указе президента целей и задач», — заявил Александр Нефедов.
Напомним, 2017-й год прошел в России под эгидой экологии. Бюджет различных мероприятий тогда составил 350 миллиардов рублей.
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